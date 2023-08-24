اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكى: البرتغال أكدت استعدادها لتدريب الطياريين الأوكرانيين على طائرات إف-16

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:22 م
زيلينسكى: البرتغال أكدت استعدادها لتدريب الطياريين الأوكرانيين على طائرات إف-16 زيلينسكى
أ ش أ

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 قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا، إن البرتغال أكدت استعدادها للانضمام إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

وأضاف زيلينسكى -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرنى الأوكرانية- أن "البرتغال عضو فى تحالف الدبابات والطيران لدينا. واليوم أكدت البرتغال استعدادها للانضمام إلى تدريب الطيارين والمهندسين الأوكرانيين على طائرات إف-16".


واستطرد قائلا: "ناقشنا أيضًا إمكانيات توسيع التعاون الدفاعي، خاصة فيما يتعلق بتوريد المعدات الطبية المدرعة ومعدات إزالة الألغام إلى أوكرانيا".


كما أشار إلى أهمية انضمام البرتغال إلى إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال "نحن ممتنون لدعم البرتغال لصيغة السلام ومشاركتها فى العمل المشترك مع الشركاء فى التحضير لقمتى أوكرانيا وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا وإفريقيا".

 

 


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