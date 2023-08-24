زيادة الدارسين فى المؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى 17% خلال 2021/2022

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات.

ومن أهم المؤشــرات بلغ أجمالي عـــدد المــؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب 635 مؤسسة عــام 2021/2022 مقابـل 590 مؤسسـة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%.، وتضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محــافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.

وقال البيان إن هناك 511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي / غير المنهجى) عــــام 2021/2022 مــــقابــل 481 مؤســسة عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪، واحتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات، واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.

وبلـغ إجمالي مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.

واحتــلت محـافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

وبلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪، وبلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 7003 دارس عام 2021/2022 مقابـل 3655 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.

وبلغ عدد خريجي التعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 31178 خريج عـــام 2021/2022 مقــابل 32438 خريـج عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪، وبلغ عدد خريجي التعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 6800 دارس عام 2021/2022 مقـــابـل 3535 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .