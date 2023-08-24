اليوم السابع
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رئيس وزراء فلسطين: نُثمن موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:00 ص
رئيس وزراء فلسطين: نُثمن موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية محمد اشتية
أ ش أ

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 ثمن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، موقف الكويت الثابت والداعم لفلسطين والقضية الفلسطينية على المستوى الرسمى والشعبي، مشددا على أن مكانة فلسطين عزيزة فى قلب كل كويتى، مؤكدا أن العمق العربى بمثابة الرئة التى تتنفس بها فلسطين

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، فى مكتبه برام الله، بوفد كويتى مُكلف بالتعاقد مع مُعلمين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل فى دولة الكويت، بحضور وزير التربية والتعليم الفلسطينى مروان عورتانى

وأعرب اشتية عن تقديم كافة التسهيلات للوفد الكويتى من أجل تيسير عملهم واستكمال كافة المقابلات سواء فى المحافظات الشمالية أو الجنوبية


محمد اشتية

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى



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