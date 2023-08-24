رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2023 بتعيينه نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023، سائلين الله عز وجل له النجاح والتوفيق والسداد في منصبه الجديد.

كما هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار الدكتور تامر عيد الحميد فرجاني بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 2023 بتعيينه فى هيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس عيئة الرقابة الإدارية وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.