رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بندب نائب رئيس الهيئة أمينا عاما

كتب أحمد إسماعيل

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة ، القرار رقم 265 لسنة 2023 بتاريخ 23 أغسطس 2023، بندب المستشار محمد حسن محمد على، نائب رئيس الهيئة أمينًا عامًا للهيئة.

تعرف على الأمين العام الجديد لهيئة قضايا الدولة في السطور التالية.

ولد المستشار محمد حسن في: 1/4/1960 ـ محافظة الإسماعيلية.

المؤهل الدراسي: ليسانس حقوق دور مايو سنة 1982 بتقدير جيد جامعة الزقازيق.

التدرج الوظيفي: عُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 1984 الصادر في 26/11/1984 وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رُقي إلى درجة (مستشار بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة ۲۰۰۳ الصادر في 11/8/2003 رُقي إلى درجة (وكيل بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٤/ ٧ / ٢٠٠٦ ثم رُقي إلى درجة (نائب رئيس بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٣ لسنة ۲۰۰٨ الصادر في 27/7/2008.

الأقسام والفروع التي عمل بها

(بورسعيد - المنصورة - الإسماعيلية - العريش - السويس ـ الإسماعيلية أول رئيساً - أمين عام هيئة قضايا الدولة حالياً).

الانتدابات:

انتدب للعمل مستشاراً قانونياً بحي شرق محافظة بورسعيد.

انتدب للعمل مستشاراً قانونياً بمحافظة شمال سيناء.

انتدب للتدريس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش خلال الأعوام الجامعية ۲۰۰۸ حتى ۲۰۱۲.

انتدب لتدريس المادة القانونية (حقوق الإنسان ) خلال العام الجامعي ٢٠١4/۲۰۱5 بعض الوقت بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.

انتدب للعمل مستشاراً قانونيا للجنه التشريعات والشئون القانونية بالاتحاد العربي للحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بعض الوقت.

انتدب محكماً عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء في الدعوى التحكيمية رقم 41/4 ق الإسماعيلية المقامة من نقابة العاملين بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ضد شركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.