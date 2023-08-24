رئيس جامعة المنيا يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

. استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تنقل شعلة الأسبوع، التى وصلت إلى جامعة المنيا من جامعة أسيوط، وإعطاء الإذن لها لاستكمال مسيرتها فى باقى الجامعات المصرية

واستقبل رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، شعلة وعلم الأسبوع والوفد المرافق لهما وعلى رأسه الدكتور مصطفى رزق، وذلك بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعى، بعد أن طافت الشعلة أرجاء الجامعة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على حرص الجامعة على المشاركة فى أسابيع شباب الجامعات على مدار تاريخ تنظيمها، مشيرًا بأن الجامعة تشرفت باستضافة الأسبوع الخامس لشباب الجامعات عام 2001، موضحًا أنه من هذا المنطلق فقد قامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بتنظيم معسكرات تدريب للطلاب المشاركين بالأسبوع لصقل مهاراتهم، وتكثيف التدريبات استعدادًا للمشاركة فى منافسات الأسبوع.

وأضاف أن الجامعة تشارك فى أسبوع حلوان لعام 2023، فى مسابقات خماسى القدم بنين، وألعاب القوى طلبة وطالبات، وتنس الطاولة طالبات فى الأنشطة الرياضية، وبمسابقات الشطرنج طلبة وطالبات، والطالب والطالبة المثالية، والقوافل الطلابية، والموضوعات الاجتماعية بالنشاط الاجتماعى، فى النشاط الثقافى والفنى تشارك الجامعة بمسابقات الإنشاد الدينى طلبة، وحفظ القرآن الكريم ودورى المعلومات العامة، والقصة القصيرة، والمراسل التليفزيونى والخط العربى، وبمسابقات الفنون التشكيلية، والكورال، والكرنفال الطلابى بافتتاح الأسبوع، إلى جانب مسابقات الجوالة والجوالات، والاتحادات الطلابية، والنشاط العلمى والتكنولوجى من خلال المنافسات فى المعرض العلمى، وتصميم وابتكار جهاز ميكاترونيك، وجهاز إلكترونى، والبرمجة، وقصة الخيال العلمى وعروض تقديمية، ومسابقة المعلومات العلمية، كما تشارك الجامعة فى مؤتمر الاتحاد الطلابى، بمشاركة رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات المصرية أو من ينوب عنهم.