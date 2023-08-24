رئيس الوطنية للانتخابات: بروتوكول مع التضامن للتيسير على ذوى الهمم فى اللجان

كتب إبراهيم قاسم

كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم وذلك بهدف الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان.

وأكد المستشار وليد حمزة أن الهيئة تقوم حاليا بمعاينة اللجان الانتخابية التي ستتم فيها عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، لتأكد من صلاحيتها وسلامتها الإنشائية والفنية من حيث توافر الإضاءة وسلامة النوافذ الخاصة بها، مؤكدا على أن الهيئة وضعت عددا من التسهيلات من أجل المشاركة الإيجابية للناخبين فى الانتخابات الرئاسية، حيث يجرى العمل على تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية ، حيث كان الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة بإدخال الرقم القومى أو من خلال رسائل الهاتفية، ويتم حاليا توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له عبر GPS.

وتكثف الهيئة الوطنية للانتخابات من عملها من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية حيث تم الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنى للسباق الرئاسي والذى سيعلن عنه في مؤتمر صحفي عالمي قريبا جدا ولكن عقب التأكد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية.