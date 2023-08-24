اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: انضمام مصر لتجمع بريكس ترجمة حقيقية للتوجه المصرى

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:49 م
رئيس الوزراء: انضمام مصر لتجمع بريكس ترجمة حقيقية للتوجه المصرى الدكتور مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء  إن انضمام مصر لتجمع بريكس هو ترجمة حقيقية للتوجه المصرى وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز،  أن الدول الخمس الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و40% من سكان العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انضمام مصر للبريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن يكون لمصر دور متوازن وعلاقات علاقة جيدة مع كل الأطراف الدولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الهدف الرئيسي لتجمع بريكس تواجد قيادة متعددة الاطراف من كافة الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن بما يحقق المصالح المشتركة لكل الدول وعلى الأخص دول الجنوب، مشيرا إلى أن خطوة انضمام مصر لتجمع بريكس حدثت بجهود دبلوماسية حثيثة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية.

 


مصر في BRICS

مصر فى BRICS

مصر في بريكس

مصر فى بريكس

مصر_في _BRICS



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة