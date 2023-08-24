رئيس الوزراء: انضمام مصر لتجمع بريكس ترجمة حقيقية للتوجه المصرى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن انضمام مصر لتجمع بريكس هو ترجمة حقيقية للتوجه المصرى وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدول الخمس الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و40% من سكان العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انضمام مصر للبريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن يكون لمصر دور متوازن وعلاقات علاقة جيدة مع كل الأطراف الدولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الهدف الرئيسي لتجمع بريكس تواجد قيادة متعددة الاطراف من كافة الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن بما يحقق المصالح المشتركة لكل الدول وعلى الأخص دول الجنوب، مشيرا إلى أن خطوة انضمام مصر لتجمع بريكس حدثت بجهود دبلوماسية حثيثة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية.