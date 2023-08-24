رئيس الوزراء: انضمام مصر إلى "بريكس" جاء بفضل جهود القيادة السياسية (فيديو)

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن انضمام مصر لتجمع "بريكس" جاء بفضل جهود القيادة السياسية، موضحا أن تجمع بريكس هو قيادة متعددة الأطراف من دول العالم الكبرى والأقطاب الكبرى، مؤكدًا أن الدول الخمس الرئيسية في بريكس تمثل 31% من الإنتاج العالمي وفيها 40% من سكان العالم ومتوقع أن تصل نسبة الإنتاج العالمي فيه إلى 50% أى نصف إنتاج العالم.

رئيس وزراء مصر: انضمامنا لـ #بريكس جاء بفضل جهود القيادة السياسية #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/RI38ElBk6E — AlQahera News (@Alqaheranewstv) August 24, 2023

وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص على هامش قمة البريكس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التجمع به بنك تنمية ويقرض أعضاءه قروضًا ميسرة للمشروعات التنموية مما يفتح لمصر المجال للحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها، مؤكدًا أن البنك خصص 33 مليار دولار للدول الأعضاء.

وتابع أن دول التجمع تسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية ولن يكون هناك سيطرة لعملة واحدة والأهم هو التركيزعلى عملية شراكة ما بين الدول الأعضاء في مشروعات صناعية وزارعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، وكل الدول تحدثت عن تحديات تواجه دولهم وأنهم يحتاجون المساندة للتغلب على هذه التحديات.

وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يحمل كل الخير لها ونجهّز أنفسنا لملء المتطلبات والأهم تحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية لتي تخدم المجموعة، موضحًا أن اليوم كان له لقاء مع رئيس بنك التنمية الجديدة وتحدثت عن رغبتها في زيارة مصر في أقرب وقت لتوفير الدعم للمشروعات.