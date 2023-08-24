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رئيس الإمارات: نقدر موافقة قادة "بريكس" على ضم بلادنا للمجموعة

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:51 ص
رئيس الإمارات: نقدر موافقة قادة "بريكس" على ضم بلادنا للمجموعة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن تقديره لموافقة مجموعة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على منصة "X"، "نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وتابع رئيس دولة الإمارات "نتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وكان قد أعلن رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس". 

 


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