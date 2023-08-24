خفض القبول بمدارس الثانوى العام بمحافظة البحيرة إلى 225 درجة

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى الجديد للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

ويأتى هذا القرار لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

كما تم الموافقه على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 175 درجة، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

مشيرا إلى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية العامة والفنية بكافة مدن ومراكز المحافظة.