حملات ليلية لإزالة التعديات بمركز أبشواى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى بـ محافظة الفيوم ، تنظيم حملات ليلية لإزالة التعديات والنظافة بمختلف أنحاء المركز، وتمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضى الزراعية ورفع الإشغالات، وعوائق الطريق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والمحلات بمركز أبشواى.

وكانت حملة برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواى، رصدت أعمال شدة خشبية وحديدية مخالفة لشروط الترخيص، وعلى الفور وجه رئيس المركز بفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات بناء مخالف بناحية الوحدة المحلية بابوكساه عبارة عن إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية عبارة عن إستكمال غرف داخل أسور بناحية طحاوى التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بجورجى وإزالة حالة تعد عبارة عن غرفه علي مساحة 30م خارج الحيز العمراني بناحية أبو بزلة تابع جمعيه الإصلاح الجيلاني وإزالة حالة بناء مخالف عبارة عن غرف داخل أسور بناحية جبر بحضور محمد عيد رئيس الوحدة.

كما استمرت حملات الإشغالات والمرافق وإزالة عوائق الطريق، وتم تنفيذ حملة مسائية لرفع أى عوائق طريق وإشغالات استمرارا لمتابعة الحملات الصباحية، وتم مصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابعت الحملات تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص مواعيد غلق المحال التجارية ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع العامة ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات وإطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على أعمدة الإنارة بالمدينة والقري بمركز إبشواى.