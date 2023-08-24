اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 01:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس لصوص أبواب المقابر بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:08 م
حبس لصوص أبواب المقابر بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمه التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة أبواب المدافن الحديدية بمنطقة الخليفة. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين) تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما (5) حوادث سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة