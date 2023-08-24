حبس لصوص أبواب المقابر بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمه التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة أبواب المدافن الحديدية بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين) تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما (5) حوادث سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.