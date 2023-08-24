حاكم مصرف لبنان: التدقيق أثبت مطابقة مخزون الذهب للكميات الموثقة فى بيانات المالية

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قال حاكم مصرف لبنان المركزى بالإنابة وسيم منصورى إن نتيجة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه أثبت أن مخزون الذهب الموجود فى خزائن المصرف المركزى مطابق للكميات الموثقة فى بيانات المالية .

وأضاف منصوري- فى بيان، اليوم /الخميس/- أن نشر خلاصة التقرير جاء بناء على تواصل مع شركة التدقيق العالمية (ALS Inspections UK)، والتى تم تكليفها من قبل شركة (KPMG) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.



وتضمن البيان نص تقرير التدقيق فى خزينة مصرف لبنان المركزي، والذى أكد فيه المدير العالمى للمعادن الثمينة لدى الشركة المدققة أن مخزون الذهب مطابق لسجلات مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية عن احتياطى الذهب، وذلك بعد معاينة أكثر من 13 سبيكة و600 ألف عملة ذهبية.



وأشار إلى أن الهدف كان القيام بشكل مستقل بتفقد مخزون مصرف لبنان المركزى من سبائك وعملات ذهبية والتحقق من تسجيلها رقميا، بالإضافة إلى إعداد كتالوج رقمى لمخزون الذهب يتسم بالشفافية، ويمكن التدقيق فيه بسهولة وفعالية فى السنوات المقبلة.



وأوضح أنه تم قياس وزن كل سبيكة ذهبية على حدة وفحصها باستعمال معدات تحليلية ونقلها من قبل موظفى شركة (ALS) إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصص لخزائن مصرف لبنان، كما خضع مخزون العملات الذهبية لدى المصرف للعملية نفسها.