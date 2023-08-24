جفاف قناة بنما يهدد التجارة العالمية مع تأخير تسليم البضائع وارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

تعتبر قناة بنما، أحدى أهم البنى التحتية للتجارة العالمية، والتي تغطي 6% من التبادلات العالمية، ولكنها تعانى من الجفاف، ما أعاق حركة السفن، وبالتالي أدى إلى تمديد فترة انتظار تسليم البضائع إلى 21 يوما، ويتراوح متوسط وقت الانتظار للعبور بين 9 و11 يوما، حسبما قالت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية.



جفاف قناة بنما

وأشارت الصحيفة إلى أن التأخير في تسليم المواد الخام يتسبب فى ارتفاع الأسعار لثلاثة أسباب رئيسية. أولها النقص الأكبر في هذه البضائع، حيث يتأخر وصول السفن، مما يؤدي إلى إلغاء المخزون، والسبب الثاني هو أنه مع زيادة أوقات الانتظار بشكل كبير، تختار بعض السفن المزادات للعبور في أقصر وقت ممكن، مما يزيد من تكاليفها.

أما العامل الثالث لارتفاع الأسعار فهو نتيجة السياسات التي اتبعتها قناة بنما بسبب الجفاف. ومنذ 3 يناير، تم بالفعل تطبيق إجراءات لتعزيز توفير المياه في عملياتها، وفي فبراير ، حذرت هيئة القناة من مخاطر إطالة مواسم الجفاف.



قناة بنما والجفاف

وبحسب بيانات بلومبرج، فإن احتياطيات أكبر بحيرة صناعية -بحيرة جاتون- التي تغذي القناة، بلغت أدنى مستوياتها خلال السنوات السبع الماضية، في إشارة إلى شهر يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن سلطات القناة قالت إن البحيرات "كانت في طاقتها القصوى في بداية موسم الجفاف"، أي في نهاية عام 2022، فإن قلة الأمطار لفترة طويلة تزيد من تعقيد العرض، ولكن يجب أيضًا أن تكون كذلك. وتذكر أن هؤلاء يزودون 50% من سكان بنما، أي ما يقرب من 4.2 مليون نسمة.



قناة بنما

وأوضحت الصحيفة أنه في يوم الإثنين الماضي، تم تسجيل إجمالي 134 سفينة تنتظر عبور القناة، متجاوزة المستويات الطبيعية البالغة نحو 90 سفينة. والطرق الرئيسية التي تخدمها قناة بنما هي الساحل الشرقي للولايات المتحدة وآسيا؛ الساحل الشرقي للولايات المتحدة والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وأوروبا والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، والتي تتأثر بطريقة أو بأخرى بالازدحام المروري.