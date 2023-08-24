جامعة الأزهر تناقش دراسة للباحثة شيماء موسى حول الطاقة الشمسية وتمنحها درجة الدكتوراه

ناقشت جامعة الأزهر رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة شيماء أحمد محمود موسى، المدرس المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية، بعنوان: إمكانات الطاقة الشمسية في إقليم جنوب الصعيد.. دراسة في جغرافية الطاقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور مسعد السيد بحيري، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية السابق - جامعة بنها - مناقشا ورئيساً، والأستاذة الدكتورة أميمة فهمي مهدى، أستاذ الجغرافيا البشرية والخرائط وعميد كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر - مناقشا، والأستاذة الدكتورة فاطمة مصطفى محمد سعد، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية - مشرفا، والأستاذ الدكتور زهران بسيوني زهران، أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد بقسم الجغرافيا بجامعة الأزهر - مشرفا.

وقررت اللجنة منح الباحثة شيماء أحمد محمود موسى، درجة العالمية الدكتوراة في الجغرافيا مع مرتبة الشرف الأولى، وسط إشادة كبيرة بموضوع الرسالة وأهميته.