تفاصيل البرامج وفرص التوظيف بعد اعتماد الدراسة 4 سنوات بهندسة القاهرة

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع إعلام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق فى التعليم الجامعى.

ينشر اليوم السابع تقاصيل 3 برامج بهندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة وأيضًا فرص التوظيف المتاحة فى سوق العمل لخريجى البرامج.

برنامج هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة جامعة القاهرة

عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل

صناعة الطائرات والصواريخ لخدمة احتياجات الجهات الصناعية الهامة ومجالات صيانة الطائرات ومجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والتي تولى الدولة المصرية اهتماما بالغا لتوفير مصدر طاقة متجددة وقادرة على تأمين احتياجات الدولة والمستقبيلة ومجالات علوم الفضاء التي تعد ذات أهمية عالية حيث تهدف الدولة إلى تطوير صناعة الفضاء.

برنامج الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة

عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل

يعمل خريجى القسم فى مصانع الكيماويات والأسمدة ومعامل تكرير البترول ومعالجة الغاز الطبيعى والصناعات البتروكيميائية ووزارة البيئة والصناعة والبترول والمنظمات الدولية.

برنامج هندسة المياه والبيئة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة

عدد ساعات البرنامج 156 ساعة معتمدة

فرص العمل التى يقدمها البرنامج لسوق العمل

مجالات تصميم شبكات المياه والصرف وتصميم محطات معاجلة المياه والصرف الصحى وتصميم محطات تحلية مياه البحر وتصميم المنشآت المائية مثل السدود والقناطر والبوابات المائية وتصميم نظم ومنشآت الحماية من السيول وتصميم آبار المياه الجوفية ومراقبة التلوث فى المياه السطحية وخزانات المياه الجوفية وتصميم وتشغيل نظم الرى المختلفة وعمل دراسات لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات المختلفة.

كان الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، قال إن اللائحة الدراسية الجديدة للكلية سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل والتي تتراوح من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة مطلوبة للتخرج وفقًا للبرنامج الدراسي، وتتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة، كما تُتيح تسجيل برنامج فرعي "minor" وذلك لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و 15 برنامجا تخصصيا، و 12 برنامجًا فرعيًا، وتشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.