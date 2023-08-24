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تعرف على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مع بدء الاستعداد للانتخابات

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:30 ص
تعرف على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مع بدء الاستعداد للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أكد البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، أنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
واستكمل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه مناقشة القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.
 
ويجب الإشارة إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2024 يقضى بأن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
 
 

وفي هذا الصدد نلقى الضوء على الشروط القانونية لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية فى ضوء المادة الثانية من القانون المنظم:

 
جاءت المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2024 لتقضى بأنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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