تعرف على شروط الالتحاق وضوابط التقديم بالمدارس الثانوية الفنية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، عن تفاصيل وضوابط تنسيق القبول فى مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2023/2024 وفقًا للموقع الجغرافى للطلبة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإنهاء كافة إجراءات تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم ( عام /فنى) للعام الدراسى 2023/2024 بالمرحلة ثانية.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء شروط وضوابط التقديم بالمرحلة الثانية بالمدارس الثانوية الفنية:-

1. يتم مراعاة الشروط الواردة بتنسيق القبول للدور الأول.

2. الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية يتاح لهم الالتحاق بمدارس التعليم الفنى والمهنى كلا بإدارته (حسب المجال الأول المحدد لكل طالب).

3. نظرا لمحدودية الأعداد من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية دور أول / ثان لا يسمح لهم بفتح فصل دراسى، ولذلك يتم قبول هؤلاء الطلاب على أن يتم إستكمال عدد الطلاب بفصول الإعداد المهنى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من مجموع 140 إلى 141 درجة بمدارس التعليم الصناعى والزراعى، ماعدا مدارس الديمقراط الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة (بنين) طبقا لمتطلبات قبول كل مدرسة (على أن يكون تقديم الملف ورقى).

4. الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من إدارة القرنة التعليمية على مجموع 95% فأكثر يتاح لهم الالتحاق بالمدارس الصناعية التابعة لإدارة الاقصر التعليمية (للتخصصات غير الموجودة بمدرسة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة القرنة التعليمية)

5. يتم تسكين الطالب بالمدرسة التابعة لإدارته أولًا والتحويل طبقًا لمجموعة والتخصص المراد الالتحاق به.

6. الطلاب الذكور الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من إدارة إسنا التعليمية (مدارس شرق النيل) يتاح لهم الإلتحاق بمدرسة العديسات التجارية و(مدارس غرب النيل) يتاح لهم الالتحاق بمدرسة أرمنت التجارية حسب مجموع القبول بكل مدرسة تجارية.

7. بالنسبة للتعليم الصناعى يستثنى من مجموع القبول الموحد المذكور سابقًا مدارس (الأقصر الميكانيكية العسكرية، إسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة، الاقصر الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، إسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة، الأقصر الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، اسنا الصناعية بنات، حاجر الضبعية الصناعية المشتركة) 200 درجة

8. فى مدارس (العشى الصناعية، الديمقراط الصناعية) يتم القبول بـ170 درجة ومدرسة (أرمنت الزخرفية) 160 درجة.

9. بالنسبة للتعليم الزراعى يستثنى من مجموع القبول الموحد المذكور سابقا مدارس (الطود الزراعية، إسنا الزراعية) بحد أدنى 170 درجة.

10. بالنسبة لخدمات التعليم الفنى الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الصناعى 165 درجة ما عدا القبول بمدارس (الأقصر الميكانيكية، اسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية بنين) بحد أدنى 185 درجة.

11. تم تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجارى 150 درجة، والحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الزراعى أكثر من 141 درجة.