ترامب وأوكرانيا والإجهاض..قضايا أثارت الخلاف فى أولى مناظرات الجمهوريين

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت المناظرة الأولى للمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 قتالا بين المرشحين الساعين لتقديم أنفسهم كبدليل لترامب، الأوفر حظا حتى الآن، وكان القتال مريرا فى بعض لأحيان، حول حقوق الإجهاض ودعم الولايات المتحدة لأوكرنيا ونوع التجرية المطلوبة لإدارة حكومة فيدرالية موسعة، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

لكن فيما يتعلق بالخيار الأكثر أهمية الذى يواجه الحزب، فإن جميع المشاركين تقريبا اصطفوا خلف ترامب، الذى رفض المشاركة لتفوقه الكبير على منافسيه. وقال أغلبهم إنهم سيدعمون ترامب كمرشح الحزب حتى لو تمت إدانته فى سلسلة القضايا التى يواجه فيها اتهامات ما بين تعامله مع الوثائق السرية وحتى جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 ودوره فى موفع أموال لإسكات ممثلة أباحية ونساء آخريات.

وقال فيفيك راماسوامى، رائد الأعمال فى مجال التكنولوجيا، والذى خطف الأضواء خلال المناظرة، "دعونا نقول الحقيقة، أعتقد أن الرئيس ترامب كان أفضل رئيس فى القرن الحادى والعشرين، هذه حقيقة".

وفى حين اشتبكا المرشحون مرارا، إلا أن معظمهم رفض معارضة ترامب كمرشح حتى لو تمت إدانته بارتكاب جريمة. وجاء السؤال بعد ساعة من المناظرة قبل يوم واحد من تسليم ترامب لنفسه فى جورجيا فى قضية قلب نتيجة الانتخابات فى الولاية عام 2020.

وقال كريس كريستى، الذى كان حليفا لترامب قبل أن يصبح منتقدا له، إنه يتعين على شخص ما أن يتوقف عن تطبيع سوء السلوك، سواء كنت تعتقد أن الاتهامات الجنائية صحيحة او خاطئة، فإن هذا السلوك يقع تحت سلطة رئيس الولايات المتحدة.

ومن القضايا الأخرى التى تناولتها المناظرة، الإجهاض. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن نيكي هايلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة السابقة، التى تواجه صعوبات فى استطلاعات الرأى، استطاعت أن تقدم نفسها خلال المناظرة كـ"صوت للعقل وسط الجدل الدائر بين الرجال"، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإجهاض.

والتزم أغلب المتنافسين بخط الحزب الجمهورى فيما يتعلق بموضوع الإجهاض، رغم اختلافهم بشأن فكرة الحظر الفيدرالي، مما يعكس الانقسام بين الجمهوريين، حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، تعهد رون ديسانتيس بوقفها ما لم تكثف الدول الأوروبية مساعدات لكييف أيضا. وانتقاد راماسوامى الدعم الأمريكة المستمر، وقال إن أوكرانيا ليست أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. بينكا كان كريستى وبنس من المؤيدية لمواصلة المساعدات.