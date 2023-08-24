تحصين 104 آلاف رأس ماشية فى بنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادى المتصدع

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطرى الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 104 آلاف و468 رأسا، منها :92 ألف و971 من الأبقار، و10 آلاف و539 من الجاموس، و958 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى 21 أغسطس الجارى، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطرى، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.