تحرير 12 محضرا والتحفظ على 276 حالة إشغال طريق فى المعمورة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي المنتزة ثان في محافظة الاسكندرية ، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة المعمورة في حي المنتزة ثان.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد الشريف على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

قادت الحملة الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، للإزالة التعديات و ردع المحال المخالفة و مراقبة الأسواق ، بحضور المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي ،وذلك في بنطاق منطقة المعمورة الشاطئ.

حيث أسفرت الحملة، عن تغريم المحال التجارية المخالفة بقيمة 21الف جنيه كغرامات فورية ، و تحصيل مبلغ 3000 مستحقات صرف صحي ، و مراقبة الأسواق من خلال إجراء 2 محضر عدم حمل العاملين شهادات صحية تم إجراء حيال أحدي المنشآت ، بالإضافة لإجراء 5 محاضر لمنشآت لم تعلن عن الأسعار لديها .

كما قام مكتب الأمن الصناعي بإجراء 2محضر عدم اتخاذ إجراءات اشتراطات الوقاية من الحريق ،وكذلك 4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشأت ، كما تم إجراء 11 إنذار بيئي حيال المنشآت المخالفة .

و في سياق متصل تم تحريرانذار لعدد 8 محل من قبل إدارة رخص المحلات لتوفيق أوضاعهم، كم تم إجراء 3محضر عدم اتخاذ اشتراطات صحية ، و تم التحفظ علي 276حالة أشغال متنوعة تعرقل حركة السير في نطاق الحملة ، و جاءت الحملة بمشاركة الجهات المختصة :( صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - هيئة الصرف الصحي - شركة مياة الشرب - الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة ) .

جاءت الحملة، بمرافقة إدارات الحي المختصة ( اشغال الطريق - المتابعة الميدانية - رخص المحلات - تطوير الأسواق - الإيرادات - الرصد البيئي - شؤون البيئة - العلاقات العامة والإعلام - مراقبة النظافة ) ، و تتوالي الحملات المكبرة لردع المخالفين في نطاق الحملة.



حملة مكبرة في المعمورة بالإسكندرية



حي المنتزة ثان يقود حملة مكبرة في المعمورة بالإسكندرية



رفع الاشغالات بمنطقة المعمورة بمنتزة الإسكندرية



رئيس حي المنتزة ثان تقود حملة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية



