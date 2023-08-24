تجديد حبس أب وأبنائه الثلاثة 15 يوما لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر بالشرقية

تلقى مدير أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" محمود م " 30 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و"شعبان ع" 40 سنة مصابا بجرح بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وضبط طرفى المشاجرة، وتبين أن المجنى عليه لم يكن طرف بالمشاجرة بل تدخل لفض النزاع بينهم، فلقى مصرعه قتيلا.

تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

قرر قاضى المعارضات بالشرقية، تجديد حبس أب و3 من أبنائه، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بقتل شاب وإصابة أخر بقرية أبو برى مركز أبوحماد، إثر مشاجرة بينهم وبين خال المجنى عليه.