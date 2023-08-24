اليوم السابع
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برنامج الأغذية العالمى يحذر من تأثر الملايين فى هايتى من العاصفة فرانكلين

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:03 م
برنامج الأغذية العالمى يحذر من تأثر الملايين فى هايتى من العاصفة فرانكلين العاصفه - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تأثر الآلاف في هاييتي و جمهورية الدومينيكان من العاصفة الاستوائية "فرانكلين"، والتي وفق الأرصاد تأتي مع أمطار ومخاطر الفيضانات.

ووفق تقرير البرنامج الأممي قامت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للبرنامج بتخزين كميات من السلع الأغذية استعدادا للمساعدة الطارئة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في مسار العاصفة.

وأضاف التقرير انه تم إعلان حالة التأهب أحمر من قبل مركز عمليات الطوارئ للعاصفة الاستوائية فرانكلين، وهي العاصفة السادسة في موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2023 في الفترة من (يونيو-نوفمبر)

وأكد التقرير  الأممي أن في جمهورية الدومينيكان، ما يقرب من 125,000 شخص في منطقه العاصفة معرضون بشدة للانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة لأنهم يعيشون في مستوطنات فقيرة ومكتظة بالقرب من الأنهار والجداول والبحيرات ز

ومن جانبها قالت جابرييلا ألفارادو، مدير برنامج الأغذية العالمي في هايتي" يعمل برنامج الأغذية العالمي مع السلطات لتحديد الاحتياجات الغذائية الإنسانية المحتملة، وقد قام بتخزين 120 طنًا من الأغذية في قاعدة عمليات تم إنشاؤها حديثًا في ميراجوان.

 


الأمم المتحدة

العاصفة

هايتي

الأغذية العالمي



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