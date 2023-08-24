بخطوات بسيطة.. كيفية معرفة نتيجة اختبارات معهد معاون الأمن

كتب ﻣﺤﻤﻮﺩ عبد الراضي

يستطيع الطالب معرفة نتيجته فى الاختبارات التى أجراها بمعاهد معاون الأمن، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ومنه على أيقونة معاونى الأمن، والدخول برقمه الذى كان يتابع به الاختبارات لمعرفة نتيجته.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.