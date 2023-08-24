انهيار منزل من 3 طوابق دون حدوث خسائر بالأرواح فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الصوامعة شرق التابعة لمجلس قروى نيده دائرة مركز أخميم انهيار منزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا مبنى بالحوائط الحاملة دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح بين قاطنيه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أخميم بلاغا بحدوث انهيار لمنزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان، تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الإنهيار وتم فرض كردون امنى بالمنطقة.

بالانتقال والفحص تبين عقب المعاينة إنهيار منزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 متر ومبنى بنظام الحوائط الحاملة ونظرا لتهالك المنزل وقدمه حدث إنهياره ولم تسجل عملية الإنهيار إى إصابات أوفيات نظرا لوجود قاطنيه خارج المنزل وقت الإنهيار.

تم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة أخميم التي انتقلت إلى مكان الحادث وتم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للإنتقال والمعاينة وإعداد التقرير اللازم وعما إذا كان المنزل قد سبق صدور قرار إزاله له من عدمه.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بإخطار مديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج للتحرك الفوري وإعمال شئونها حول الواقعة وصرف التعويضات المقررة قانونا في مثل تلك الحالات وتوفير سكن امن للأسرتين المتضرتين من جراء إنهار المنزل تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار وتم إخطار الجهات المعنية لإعمال شئونها وتولت جهة التحقيق التحقيق في الواقعة .