اليوم السابع
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اليوم.. انتهاء مدة تعيين رامى الدكانى رئيسًا للبورصة المصرية

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:21 م
اليوم.. انتهاء مدة تعيين رامى الدكانى رئيسًا للبورصة المصرية رامي الدكاني رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى

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تنتهي اليوم الخميس، مدة تعيين رامي الدكاني قائمًا بأعمال رئيس البورصة المصرية، بعد مرور عام على توليه المنصب في 25 أغسطس الماضي.
 
وينتظر صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار "الدكاني" في منصبه أو تعيين رئيس جديد لشغل المنصب.
 
وعاد رامي الدكاني، صباح اليوم الخميس، من عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرج بعد مشاركته في حلقة نقاشية على هامش اجتماع دول البريكس، وتوجه لمقر البورصة بالقرية الذكية، ومارس مهام عمله اليومية، ثم التقى بالعاملين بالبورصة وصافحهم وذلك حال عدم التجديد له مرة ثانية.
 
وشغل رامي الدكاني، منصب الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، قبل توليه إدارة البورصة المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة في عام 2003، ثم دبلومة في الاستثمار من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا في 2012.

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