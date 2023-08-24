الهيئة الوطنية للانتخابات تعاين لجان التصويت لبيان صلاحيتها الإنشائية والفنية

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، أنها تقوم حاليا بمعاينة جميع اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية للتأكد من سلامتها الإنشائية والفنية لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية، مشيرا إلى الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنى للسباق الرئاسي والذى سيعلن عنه في مؤتمر صحفي عالمي قريبا جدا، ولكن عقب التأكد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية.

وأضاف المستشار وليد حمزة، أن الهيئة تقوم أيضا بمراجعة منظمات المجتمع المدني المرخص لها من الهيئة سابقا بمتابعة الانتخابات كما أنها ترحب باستقبال اى منظمة ترغب في متابعة الانتخابات وفقا لما اقره القانون، وكذا بالنسبة لوسائل الاعلام المحلية والأجنبية.