الهند.. انهيار أرضى هائل ومخاوف من حصار أشخاص تحت الأنقاض

وكالات

أفادت وسائل إعلام بأن انهياراً أرضياً هائلاً وقع في ولاية هيماتشال براديش الهندية، الخميس، ويعتقد أن عدة أشخاص علقوا تحت الأنقاض.

وعرضت قنوات تليفزيونية صوراً لعدة مبان على أحد التلال وهي تنهار مع سقوط أشجار وركام في منطقة كولو بالولاية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال رئيس وزراء الولاية إن الإدارة حددت المخاطر وأخلت مبنى تجاري قبل يومين.

وأسفرت الانهيارات الأرضية في هيماتشال براديش عن مقتل أكثر من 50 شخصاً في وقت سابق من أغسطس الجاري وتسوية منازل بالأرض وتقطع السبل بحافلات وسيارات على حافة منحدرات بعد انهيار طرق.