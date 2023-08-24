"المصنفات" تضبط شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأسفرت الجهود عن ضبط "مالك المحل الأول" ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (26 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – 8 قطع لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت وضبط "المدير المسئول عن المحل الثانى" ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.