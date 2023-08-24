وذكرت المحكمة فى حيثياتها- وفقا لما ذكرته قناه روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، إنها "وافقت على طلب محقق هيئة الأمن الفيدرالية تمديد اعتقاد جيرشكوفيتش حتى 30 نوفمبر".

وجرت وقائع الجلسة خلف الأبواب المغلقة، حيث تتضمن القضية مواد سرية، بينما تنتهي فترة الاحتجاز السابقة في 30 أغسطس الجاري.

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية قد اعتقلت المراسل الأمريكي في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء في بيان الهيئة أن غيرشكوفيتش كان يجمع معلومات "تعتبر سرا من أسرار الدولة حول نشاط إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة".