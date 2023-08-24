الكهرباء: محطات الطاقة المتجددة تنتج 6600 ميجا وات يوميا دون توقف

كتبت – رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح تعمل بكامل طاقتها رغم ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن هذه المحطات لا تتأثر بالتغيرات المناخية نتيجة موقعها الجغرافي المتميز.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمائى تبلغ 6600 ميجا وات، موضحا أن هذه القدرات يتم الاعتماد عليها بالكامل نهارا لتقليل الاعتماد على المحطات التى تعمل بالغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

أضاف المصدر، أن محطات توليد الكهرباء من الرياح التى تنشأ فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الأكثر سرعة للرياح طول أيام العام، وغير مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار المصدر إلى أن هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح والشمس طوال العام من بينها جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيار من أطلس مصر، علاوة على اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة، كما أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف، بالإضافة إلى أن منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.