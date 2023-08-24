الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ المستشار محمد عياد بعد اختياره بمنصب النائب العام

كتب: محمد الأحمدى

تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المستشار محمد عياد بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره لتولي منصب النائب العام.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها أن النائب العام الجديد سيسطر صفحة جديدة ناصعة في التاريخ المشرف للنيابة العامة المصرية، ويكون خير خلف لخير سلف في طريق رفعة وشموخ المؤسسة القضائية ومنظومة العدالة المصرية العريقة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.