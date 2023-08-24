اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القضاء الأعلى يبدأ تلقى الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية 2024

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:32 م
القضاء الأعلى يبدأ تلقى الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية 2024 دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تلقى الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الأربعاء 30 أغسطس.

 

كان وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

 

وتضمن المشروع ترقية عدد 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد 326 قاضى بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، 

 

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف.

 


الحركة القضائية

المجلس الاعلى

القضاء الاعلى

النيابة العامة

ترقيات



الموضوعات المتعلقة

القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024.. بالأسماء

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:26 م

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مجلس نادى قضاة طنطا بكامل تشكيله للتهنئة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 05:51 م

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة للتهنئة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 05:50 م

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم للتهنئة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:23 م

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة للتهنئة

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة