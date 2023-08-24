العراق: 8.33 مليار دولار إيرادات النفط في يوليو الماضي

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أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات شهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.033 دولار.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم تصدير 106 ملايين و755 ألفا و169 برميلا بإيرادات بلغت 8 مليارات و330 مليونا و475 ألف دولار.

وأوضحت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و487 ألفا و610 براميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 922 ألفا و755 برميلا.