كما تناول اللقاء -وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- بحث تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية ومنظمة التعاون الإسلامي.



وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، حرص مجلس النواب على إقرار التشريعات اللازمة التي تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبه، عبر الوزير الماليزي عن دعم بلاده للعراق ورغبتها في توطيد العلاقات الثنائية، داعيا رئيس مجلس النواب العراقي لزيارة ماليزيا.