"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بمحافظة البحيرة

كتبت أسماء نصار

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية، لدعم صغار المربين وعلاج ماشيتهم بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل، أن القافلة والتي استمرت فعالياتها من الأحد الماضي، وحتى اليوم الخميس، تمت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأشار مدير المعهد إلى أن القافلة قدمت خدماتها لحوالي 8701 حالة، لدى 3193 مستفيدا من صغار الفلاحين ومربي الماشية في قري الظهير الصحراوى ومراقبة الانطلاقه بالبحيرة، لافتا إلى أن أنشطة القافلة شملت، اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار ب 533 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 1461 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1468 حالة وتم عمل 35 عمليات جراحية وتم تحصين 1010 وتم تجريع اغنام ب 1611 وتم رش 2565 حيوان.