الرى: انطلاق أسبوع القاهرة للمياه من 29 أكتوبر لـ2 نوفمبر

كتبت أسماء نصار

تواصل السكرتارية الدائمة ل إسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع، والمقرر عقدها تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الرى أن‫ ‎الوزارة حرصت على عقد هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن ، وذلك في إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ،وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية .

‎أضاف أن إسبوع القاهرة للمياه أصبحمنصة دولية للحوار ، حيث تتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوي وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، وهى مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى 3 دقائق"، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية ، ومسابقة "جائزة الابتكار فى إدارة المياه" والتي تم إطلاقها لأول مرة فى إسبوع القاهرة السادس للمياه.

ومن ابرز ما تحقق فى اسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأنندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة .