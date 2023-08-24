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الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد عياد نائبًا عامًا

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:52 م
الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد عياد نائبًا عامًا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
 
 

قرار جمهوري

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المستشار محمد شوقي

الرئيس بمحكمة استئناف

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