الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد عياد نائبًا عامًا

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.