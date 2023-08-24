الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد عياد نائبًا عامًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد عياد نائبًا عامًاالخميس، 24 أغسطس 2023 03:52 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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