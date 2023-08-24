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زار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بشكل مفاجئ، مدينة أريانة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.



وبحسب ما نشرته الوكالة التونسية تحدث الرئيس قيس سعيد مع عدد من المواطنين، واستمع خلال جولته إلى العديد من المشاكل التي تشغلهم.



يشار إلى أن بلدية اريانة شهدت الأحد الماضي - حملة موسعة؛ لإزالة التعديات بمحيط السوق البلدي.

وكان قد بحث سعيد، الاثنين الماضى بقصر قرطاج، مع أحمد الحشاني رئيس الحكومة سير عمل الحكومة بوجه عام.