الرئيس الأوكرانى: ليس لنا دور فى وفاة رئيس "فاجنر"

كتبت: هناء أبو العز

يفجيني بريجوجين . أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع، أن كييف ليس لها أى دور فى وفاة رئيس فاجنر،

وقال زيلنسكى في تصريحات صحفية: "لم يكن لدينا أي تدخل"، حيث نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله إن "الجميع يفهم من له علاقة بالأمر".

وأكد موقع "ريدوفكا" الروسي العسكرى، مساء الأربعاء، مقتل مؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة خاصة له خلال توجهه إلى مدينة سان بطرسبورج.

وأوضح الموقع الروسى أن اجتماعا يعقد في هذه الأثناء بين قادة فاجنر، مشيرا إلى أن المجموعة العسكرية ستدلي ببيان مصور لقادة فاجنر حول مستقبلهم في القريب العاجل، مؤكدا وجود آلية داخل فاجنر لاستمرار عملها حال وفاة أيا من قادة المجموعة العسكرية.

فيما أكد فلادمير روجوف حاكم منطقة زاباروجيا المُعين من روسيا، مساء الأربعاء، مقتل زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بروجوجين وقائدها ديمتري أوتكين في حادث الطائرة التي تحطمت خلال توجهها إلى سان بطرسبورج.

ويذكر أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.