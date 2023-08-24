اليوم السابع
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الداخلية تضبط 50 طربة حشيش بحوزة ديلر فى البحيرة

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:31 ص
الداخلية تضبط 50 طربة حشيش بحوزة ديلر فى البحيرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) بالإتجار فى المواد المخدرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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