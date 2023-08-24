التخطيط: 983 مركز شباب جار استكمالها وتطويرها ضمن مشروعات حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

حققت الدولة المصرية نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال السنوات الماضية، وقد قامت الحكومة بتنفذ العديد من المشروعات والمبادرات فى هذا المجال.

وعن المشروعات والمبادرات لقطاعى الخدمات الشبابية والثقافة ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن مشروعات قطاع الخدمات الشبابية بلغت 339 مشروع منها 159 مشروع استكمال، و180 مشروع مستهدف.

وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة الشباب والرياضة أشارالتقرير إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات من خلال عدة نقاط أبرزها استكمال إنشاء وتطوير 75 ملعبًا رياضيًا، استكمال تطوير 6 مدن شبابية بمحافظات (الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان ، بورسعيد، الغردقة)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوى الهمم.

وحول مُستهدفات قطاع الخدمات الشبابية فى المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها فى 2024/23، أشارالتقرير إلى استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز الشباب بعدد 983 مركز شباب

وفيما يخص مشروعات الخدمات الثقافية أوضح السعيد أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 125 مشروع منها 120 مشروع استكمال، و5 مشروعات مستهدف نهوها، متابعه أن الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لقطاع الثقافة تتضمن تطوير متاحف، وتطوير المسارح وقصور وبيوت الثقافة منها 42 قصر وبيت ثقافة، بالإضافة إلى توفير مكتبات متنقلة تابعة لمكتبة مصر العامة، ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة.

وأضافت السعيد أن عدد قصور الثقافة المستهدف تطويرها يبلغ 34 قصر، ومن أبرزها قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان وقصر ثقافة السامر، مضيفه أن عدد بيوت ثقافة الطفل المستهدف تطويرها يبلغ 8 بيوت بالإضافة إلى تطوير 14 مسرح.

وحول تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضح التقرير أنه من المستهدف تحقيق 35% في عام 2023/2024 كنسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي وهي قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة.