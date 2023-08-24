البورصة: تنفيذ صفقة على شركة المشروعات الهندسية للإنشاءات بقيمة 59.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المشروعات الهندسية للإنشاءات المدنية والمعدنية بحجم تداول 6 ملايين سهم بقيمة 59.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات الدولية بحجم تداول 299.9 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 8.8 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 67 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.75%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 30.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5479 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1370 نقطة.