الاستخبارات العراقية": القبض على 3 إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى

أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على 3 إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الخامسة والسادسة عشرة والحادية والعشرين التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية العراقية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى؛ أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الرطبة والشرقاط ومنطقة بادوش".

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية.