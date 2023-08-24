الأوراق المطلوبة لخطاب التأمينات لحصول المهاجر على مستحقاته

كتب سليم على

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من خلال المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب الحصول على خطاب للتأمينات لحصول المهاجر على مستحقاته التأمينية.

يقدم هذا الطلب من المصرى الذى سبق له الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية، والذى كان يعمل بالقطاع العام أو الخاص وله مستحقات تأمينية، لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

المستندات المطلوبة:

صورة من الإستمارة (6) تأمينات معتمدة من جهة العمل طبق الأصل أو برنت من التأمينات الاجتماعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية (للعاملين بالقطاع الخاص).

. صورة من إخلاء الطرف أو الاستقالة للعاملين بالقطاع العام.

. بطاقة الرقم القومي السارية.

. جواز السفر المصري الساري.