الأمم المتحدة: يمكن استخدام مياه الصرف الصحى لتوفير الطاقة لنصف مليار شخص

كتبت : هند المغربي

قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن مياه الصرف الصحى يمكن أن توفر طاقة بديلة لنصف مليار شخص، وأكثر من عشرة أضعاف المياه التى توفرها قدرة تحلية المياه العالمية الحالية، وتعويض أكثر من 10% من الاستخدام العالمى للأسمدة وفق تقرير للأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع المبادرة الدولية للصرف الصحى التى تضم عددا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وممثلين للقطاع الخاص وأكاديميين وشركاء آخرين.

وقالت المنسقة الرئيسية لإدارة المياه البحرية والمياه العذبة فى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليتيسيا كارفالو "يجب ألا ندع الفرصة تذهب هباء. لقد حان الوقت لتحقيق الوعد المتمثل فى تحويل مياه الصرف الصحى إلى مصدر بديل للمياه النظيفة والطاقة والمواد المغذية المهمة".

وأكد التقرير أنه رغم كل المخاطر، فإن مياه الصرف الصحى يمكن أن تكون حلا مناخيا عبر توليد الغاز الحيوى والتدفئة والكهرباء، كما يمكنها إنتاج طاقة تزيد بنحو خمسة أضعاف عن الطاقة المطلوبة لمعالجتها، وهو ما يكفى لتوفير الكهرباء لنحو نصف مليار شخص سنويا.

وأفاد التقريرالأممى بأن هناك فوائد متعددة لجمع مياه الصرف الصحى ومعالجتها وإعادة استخدامها بشكل فعال، بما فى ذلك خلق فرص عمل جديدة ومصادر لتحقيق إيرادات ووحث التقرير الحكومات والشركات على التعامل مع مياه الصرف الصحى باعتبارها فرصة للاقتصاد الدائرى، بدلا من كونها مشكلة يجب التخلص منها.

وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن 11% فقط من مياه الصرف الصحى المعالجة يتم إعادة استخدامها فى أنحاء العالم، وأن حوالى نصف مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى العالم لا تزال تصب فى الأنهار والبحيرات والبحار.

واقترح التقرير مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستغلال الكامل لإمكانات مياه الصرف الصحى بشكل آمن كمورد قيم، بما فيها تقليل كميات مياه الصرف الصحى المنتجة، ومنع التلوث وتقليله، وإدارة مياه الصرف الصحى للحصول على الموارد التى يمكن إعادة استخدامها بأمان.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مياه الصرف الصحى تفاقم من أزمة المياه العالمية، وخصوصا تلك التى تُصرف من المطابخ والحمامات والمراحيض، والنفايات الصناعية والزراعية السائلة، والمياه الناجمة عن العواصف، كما تؤدى المواد الكيميائية والعناصر الغذائية المفرطة فى مياه الصرف الصحى إلى تدهور النظم البيئية، بما فى ذلك التربة ومصادر المياه العذبة والمحيطات، ما يساهم فى انعدام الأمن الغذائى وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية الأخرى.

وأضاف التقرير أنه من شأن إعادة استخدام النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم المستخرج من مياه الصرف الصحى أن يساعد فى تقليل الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية، الأمر الذى يعوض 13.4 فى المائة من الطلب العالمى على المغذيات الزراعية وأن الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحى تجعلها قادرة على رى حوالى مليون فدان من الأراضى الزراعية.