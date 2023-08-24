ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ونمو أرباح "السويدى" بنسبة 194%

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 18171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 22028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 7613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5421 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 1227 سهم، 3432 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 300 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 25 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، 2155 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 5.8 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 4934 سهم.

أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بيع المساهم مجدي محمد عزب عدد 150 ألف سهم بسعر 77 جنيه بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 14.33% إلى 13.62%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 69.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو 78.7%، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 194.8%.