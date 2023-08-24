اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 09:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد قتلى إطلاق نار فى كاليفورنيا لـ 5 أشخاص.. فيديو

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:09 ص
ارتفاع عدد قتلى إطلاق نار فى كاليفورنيا لـ 5 أشخاص.. فيديو موقع الحادث
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع عدد ضحايا حادث اطلاق نار في حانة في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية لـ 5 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرون بجروح متفاوتة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج إن إطلاق نار وقع يوم الأربعاء في حانة لراكبي الدراجات النارية في جنوب كاليفورنيا، لافتة إلى أن مطلق النار من بين القتلى.

 

 

ولفتت في بيان مقتضب إلى أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، 5 منهم مصابون بطلقات نارية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في بار "كوكز كورنر" في ترابوكو كانيون بمقاطعة أورانج.

وأظهر مقطع فيديو جوي من مكان الحادث تواجدا كثيفا لمركبات الشرطة والإطفاء.

وقالت الشرطة المحلية إن "إطلاق نار وقع على ضابط متورط خلال الحادث"،  وأضافت أنه لم يصب أي من العناصر"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

 


امريكا

اطلاق نار

كاليفورنيا

مقاطعة أورانج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة