ارتفاع عدد قتلى إطلاق نار فى كاليفورنيا لـ 5 أشخاص.. فيديو

وكالات

ارتفع عدد ضحايا حادث اطلاق نار في حانة في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية لـ 5 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرون بجروح متفاوتة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج إن إطلاق نار وقع يوم الأربعاء في حانة لراكبي الدراجات النارية في جنوب كاليفورنيا، لافتة إلى أن مطلق النار من بين القتلى.

At least 5 people are dead and 6 people wounded in Orange County, California at Cook’s Corner biker bar. Police say the shooter is a retired police officer, who began shooting after a domestic dispute 🙏🏾 pic.twitter.com/SnDwH57vYq — Slauson Girl 📸⚡️✍🏾 (@slausongirlnews) August 24, 2023

ولفتت في بيان مقتضب إلى أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، 5 منهم مصابون بطلقات نارية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في بار "كوكز كورنر" في ترابوكو كانيون بمقاطعة أورانج.

وأظهر مقطع فيديو جوي من مكان الحادث تواجدا كثيفا لمركبات الشرطة والإطفاء.

وقالت الشرطة المحلية إن "إطلاق نار وقع على ضابط متورط خلال الحادث"، وأضافت أنه لم يصب أي من العناصر"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.