اختيار 150 متقدما للاستفادة من أراضى الوادى الجديد كدفعة أولى من خلال قرعة علنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرت مجالس مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، القرعة العلنية،" كفر الشيخ، بيلا، الرياض، الحامول، دسوق، فوه، مطوبس، بلطيم، قلين، سيدي سالم"، علي مدار 5 أيام، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وأجريت القرعة العلنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإجراء القرعة العلنية المعلنة أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مراكز المحافظة الـ10 أجرت القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات" الوادي الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية"، مؤكداً أنه جرى اختيار 100 متقدم من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى، بواقع 10 مستفيدين من كل مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة، إضافة لـ50 أخرين احتياطي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، متمنيا التوفيق للمتقدمين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من بين المتقدمين سابقا، بدء من الخميس الماضي ، الموافق 17 أغسطس، لمركزي كفر الشيخ وبيلا، ويوم الاثنين الماضي، 21 أغسطس، لمركزي دسوق والحامول، ويوم الثلاثاء الماضي، الموافق 22 أغسطس لمركزي فوه والرياض، ويوم الأربعاء الماضي، الموافق 23 أغسطس، لمركزي مطوبس وسيدي سالم، يوم الخميس الماضي، الموافق 24 أغسطس ، لمركزي قلين وبلطيم.

القرعة بمركز كفر الشيخ

وأسفرت القرعة العلنية بمركز كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عن اختيار 10 متقدمين أساسيين، وهم إسراء وجدي علي نور الدين، ومحمد علي إبراهيم عل، و هانم ابراهيم بكر محمد،و إيهاب السيد محمد رمضان، وعبد المجيد عطيه عبد المجيد، ومصطفى يوسف محمد يوسف، وشرين كرم جمعه، ومحمود شهاوي مصطفى، وراويه محمد محمود، وريهام سعيد سعد، أما الاحتياطية، سوسو صلاح محمد عبد الجواد، وخضره ابراهيم عباس، وحنان عبد الرحيم بدير، وهاني خالد علوان رضوان، ومحمد محمود محمد حسني مجاهد.

القرعة العلنية بمركز بيلا

كما أسفرت القرعة العلنية بمركز بيلا بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن باختيار 10 مواطنين (أساسي)، وهم : «بدوي أحمد إبراهيم شحاته، رونس السعيد سعد يونس، هدي طلعت السيد محمد، عبد الحميد احمد عبد الحميد، مروة مصطفى محمود محمد، فردوس سامح محمود، سهير محمد عبد البر، دعاء جمال محمد نصر، غالية رمضان محمد الدسوقي، رضا السيد ناجي متولي»، و 5 آخرين (إحتياطي) وهم: «نظلة عبد الحليم علي شعبان، إيمان أحمد علي رزق المرسي، غادة السيد عبد المقصود، أحمد عبد الرافع يونس، سومة صفوت عبد الفتاح عبد المعطي.

القرعة العلنية بمركز بلطيم

وأسفرت القرعة بمركز بلطيم، بإشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم،عن اختيار 10 من المتقدين، عادل محمد الشربيني أبو زيد، ورمضان صابر عبد العزيز دخان، وإسلام عبد اللطيف ابراهيم أحمد، ورمضان نجاح القصبي أحمد، وإبراهيم السيد كامل عبد الحميد حنورة، محمود علي علي مهنا، وأحمد عادل ابراهيم حسن معوض، وبشير السيد حامد عامر، وهاني محمد محمد أحمد بليله، وعبدالله فؤاد فرج عيد القاضي، كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين، أبو العزم عبد الغني أبو العزم، وأحمد كامل ممدوح عبد القادر، ومصطفى سمير شبل فرج السعيد، وغريب غريب محمد على السبيعي، ومنير مهدي محمد رحيم الدكروري.

القرعة العلنية بقلين

وأسفرت القرعة بمركز قلين بإشراف اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، عن فوز أميرة أحمد على شلبى، وسالمه حلمى ابراهيم على، وأسماء محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الفتاح حسن قنديل، ومصطفى السعيد محمد سليمان، وبسمة ابراهيم احمد، وسند عبد الفتاح عبده بدر، وصبحى السيد محمد عثمان، وأمانى شعبان خليفة عبد العزيز نجم، ودنيا محمد يوسف، كما جرى اختيار 5 إحتياطيين، عبدالله جمعه محمد يوسف شحات، وإبراهيم السيد ابراهيم النشرتاوى ، وكريمة عبد الرازق محمد ابو حسين، وأشرف عبد الله اسماعيل العونى، وهيثم عبد الجليل السيد يونس العقدة.

القرعة العلنية بمركز سيدي سالم

وأسفرت القرعة العلنية بمركز سيدي سالم، بإشراف أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، عن اختيار 10 من المتقدمين للاستفادة من المشروع، وعاطف عبد الفتاح على إبراهيم ، وراضي محمد السيد إسماعيل ، وإبراهيم السيد علي سالم، ومحمد الدسوقى عبد الجليل اسماعيل، وعماد رجب عبد الله شاهين، ونوفل سعد سعد الاصلابى، ومحمد فتحي محمود الكناني ، وسيد أحمد محمد سيد أحمد إبراهيم ، وليلى على إبراهيم عبد المجيد،ووصال على محمد فتح الله غبيش، كما أسفرت القرعة عن اختيار 5 متقدمين كإحتياطي، أحمد عبد الرازق أحمد عبد الرازق، ومسعد عبد الله عبد العاطي عبد الله، ومهدي فتح الله عبد الله عبد الغفار، وحماده على محمد الصاوي ، وأحمد إبراهيم محمد أبوشعيشع.





القرعة العلنية بمركز مطوبس

وأسفرت القرعة بمركز مطوبس، بإشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عن اختيار 10 متقدمين، وعطا إبراهيم محمد يوسف ابو يوسف، وعلى عبده حسين عابدين ، وشحاتة محمد محمد خير الله، وأشرف علي مصطفي النجيلي غانم، وفتوح عبد الرحمن عبد الجليل صقر، وأشرف رياض قطب السعدني، وعلى السعيد عبد الشافي حمدون، وباسم ناصر عبد العليم برعاص، ورمضان علي حسن عمار، وأحمد عيد إبراهيم سلام، كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين، عبادة سعد عقاد البدوي، والسعيد عامر عامر ابو هيبة، وصدام حسين عبده أيوب ، وعبد الكريم عبد البديع محمد عبد الرحمن ، وسعد عبد المجيد يوسف جعفر.

القرعة العلنية بالرياض

كما أسفرت القرعة العلنية بمركز الرياض، بإشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، عن اختيار ناهد مصطفى مصطفى، وأنوار عابد حسن محم ، وعبد الله علي عطوه على، ومحمود جمعه عبد الغفار، ومحمود عبد العزيز محمد، ومحمد رمضان حسن، و اسماعيل السيد على، وخير الله شعبان ابراهيم، وعلاء محمد عبده، ومروه عبد الرحمن، أما الاحتياطيين محمود صابر محمود، ومحمود فهمي مصطفى، ورشا محمد محمد، وشيماء عمر سعد، ومحي الدين فؤاد عبد المطلب.

القرعة العلنية بفوه

وأسفرت القرعة بمركز فوه، بإشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، عن اختيار إبراهيم مكارم سعيد، وعمر عويس أحمد، ومحمد محمد حسن أبو عبدالله، ويوسف محمود محمد، وسعيد محمد إبراهيم، وجابر فتحي خضر، وتامر زكريا السعيد، ورانيا عبد القادر غازي، والسيد عبدالعزيز محمد، ورامي محمد جابر الجزار، والإحتياطيين، قاسم عبدالخالق قاسم، وأحمد محمد النحاس، وباسم فتحي الشرقاوي، ومحمد عبدالله أبو دشيش.

القرعة العلنية بالحامول

وأسفرت القرعة بمركز الحامول، بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، عن اختيار 10 متقدمين، وهم رضا فوزي أحمد عوض المقيم، بقرية الثمانين، وعبد الحميد حسن الدمرداش، عزبة 7، والسيد عبد العظيم أحمد، الحامول، والسيد علي محمد الرفاعي، قرية أم الشعور، وإبراهيم قاسم محمد محمد، قرية أبو عرفة، وعبد الرحمن مجدى السعيد حمود، قرية المجاز الغربي، ومحمود السيد رمضان محمد، قرية الحلافي، وأمينة الحسيني السيد أحمد، الحامول، ومحمد عبد العليم شعبان حسن، الحامول، والسيد عبد الفضيل السيد محمد، الحامول، أما الاحتياطي المتولي السعيد محمد المتولي، تعاون ثان، ورضا جمعه محمد رزق، 6 الطرفاية، ومحمد حلمي جمال المهدي، المجاز الشرقي، وتامر حمدي محمد خلف الله، تيرة الجديدة، وحسين محمد حسين ابراهيم، 41 الشراقوة.

القرعة العلنية بمركز دسوق

وأسفرت القرعة بمركز دسوق، بإشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن فوز سمير زكريا محمد ابراهيم هاشم، وإبراهيم صلاح الدين على هارو، المغاورى عبد الواحد على، وعبد الجواد السيد عبد العليم،و نبوية عبد العزيز الرحمانى، ومحمد حجازي مصطفى، ورانيا ابراهيم محمود، ومحمد سعد السيد محمود أبو خشبة، وهانم قطب مصطفى، ونادر عبد القادر ابراهيم، كما اختيار 5 إحتياطي على مسعد عبد الحليم، وحسن السعيد عبد الرحمن، ومصطفى على الناظر، وأحمد محمد الشناوى، وعبد اللاه عبد الفتاح عبد الرحيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، يأتي ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، وتنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجان للإشراف على إجراء القرعة العلنية مكونة من رؤساء المراكز ال10 وعضوية كل من الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، والدكتور بدر زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس أحمد الشناوي، مدير عام الإسكان بالمحافظة، والمهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري المحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بالمحافظة، وحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة.



اجراء القرعة العلتنية بقلين



اجراء القرعة العلنية ببلطيم



اجراء القرعة العلنية بمركز فوه



اجراء القرعة العلنية



اجراء القرعة بمركز سيدي سالم



اجراء القرعة بمطوبس



احد الفائزين في القرعة



اختيار المستفيدين



الحضور أثناء اجراء القرعة بسيدي سالم



الحضور أثناء إجراء القرعة بمطوبس



الحضور أثناء اجراء القرعة



الحضور بقرعة بلطيم



القرعة العلنية بالحامول



جانب من اجراء القرعة العلنية



جانب من اجراء القرعة



جانب من الحضور بقلين



جانب من الحضور



فوز احد المتقدمين



متابعة القرعة